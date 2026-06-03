Военкор Коц объяснил, как дроны ВСУ обходят радары при подлете к Петербургу

Военкор Коц: атаковавшие Петербург украинские БПЛА шли на малых высотах Военкор Коц объяснил, как дроны ВСУ обходят радары при подлете к Петербургу

Москва3 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Санкт-Петербург утром 3 июня, шли на малых высотах. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Украинский дрон самолетного типа FP-1, идущий над Финским заливом в сторону Ленинградской области… По этому ролику и по кадрам объективного контроля от противника можно судить о тактике боевого применения БПЛА... Видно, что "самолет" летит очень низко – буквально в 10-15 метрах над водной гладью. Это ниже радиогоризонта – радары "большой" ПВО его не видят. За несколько километров до точки назначения дрон … резко набирает высоту, чтобы оператор смог обнаружить цель и скорректировать на нее боевой курс – написал он в своем канале в мессенджере МАХ

При такой тактике остается мало времени на перехват дрона перед его непосредственным ударом, а обнаружить его можно только визуально.

По мнению Коца, дроны управлялись либо через ретрансляторы в Прибалтике, либо по Starlink.

В результате утренней атаки противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам Петербурга зафиксированы повреждения инфраструктуры. Жертв среди мирного населения нет, пострадали 4 человека.