Москва17 октВести.Логистические трудности помешали провести матч женской Суперлиги между "Омичкой" и краснодарским "Динамо", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского клуба.
Спортивное состязание должно было состояться 17 октября в Омске.
В связи с логистическими затруднениями … матч третьего тура Суперлиги 17 октября 2026 года среди женских команд между "Омичкой" и "Динамо" не состоитсяговорится в сообщении
Встреча пройдет в резервные дни, о дате и месте проведения матча сообщат дополнительно.
Согласно онлайн-табло аэропорта Омска, задерживается прилет пяти рейсов из Москвы и Сургута. Два рейса из Москвы отменены.