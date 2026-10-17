Москва17 окт Вести.Логистические трудности помешали провести матч женской Суперлиги между "Омичкой" и краснодарским "Динамо", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского клуба.

Спортивное состязание должно было состояться 17 октября в Омске.

В связи с логистическими затруднениями … матч третьего тура Суперлиги 17 октября 2026 года среди женских команд между "Омичкой" и "Динамо" не состоится говорится в сообщении

Встреча пройдет в резервные дни, о дате и месте проведения матча сообщат дополнительно.

Согласно онлайн-табло аэропорта Омска, задерживается прилет пяти рейсов из Москвы и Сургута. Два рейса из Москвы отменены.