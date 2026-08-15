В Сочи отложили начало матча Первой лиги из-за объявленной опасности по БПЛА

Начало матча между "Сочи" и "Волгой" отложено из-за беспилотной опасности В Сочи отложили начало матча Первой лиги из-за объявленной опасности по БПЛА

Москва15 авг Вести.Матч футбольной Первой лиги между "Сочи" и "Волгой" не начался в положенное время. Старт игры был отложен из-за объявленной беспилотной опасности в городе, сообщает пресс-служба клуба, принимающего игру.

В связи с объявлением беспилотной опасности начало матча откладывается написано в сообщении сочинского клуба

Проведение встречи запланировано на стадионе "Фишт", она должна была начаться в 18.00 мск.

Болельщиков с действующими билетами на руках просят пройти в подтрибунные помещения.