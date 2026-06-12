На Украине объявили воздушную тревогу из-за сообщений об "Орешнике"

Воздушную тревогу объявили по всей Украине на фоне сообщений об "Орешнике" На Украине объявили воздушную тревогу из-за сообщений об "Орешнике"

Москва12 июн Вести.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога после сообщений о возможном пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

По данным украинского Telegram-канала Monitorwar, ракета якобы могла быть запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Существует опасность прилетов вышеуказанных ракет по всей территории Украины говорится в сообщении

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в будущем может принять решение о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям.