Москва12 июнВести.На всей территории Украины объявлена воздушная тревога после сообщений о возможном пуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
По данным украинского Telegram-канала Monitorwar, ракета якобы могла быть запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Существует опасность прилетов вышеуказанных ракет по всей территории Украиныговорится в сообщении
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в будущем может принять решение о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям.