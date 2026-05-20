Врач предупредил об опасности долгого ношения подгузников мальчиками Врач Никитский: долгое ношение подгузников мальчиками может привести к проблемам

Москва20 мая Вести.Длительное ношение подгузников мальчиками может стать причиной низкой фертильности в будущем. Об этом предупредил детский уролог и хирург, основатель сети многопрофильной семейной клиники Михаил Никитский.

В беседе с NEWS.ru эксперт посоветовал родителям как можно раньше перестать надевать своим сыновьям подгузники. Он уточнил, что рекомендуется постепенно сокращать ношение подгузников уже после года, особенно в дневное время.

Полностью отказаться от памперсов невозможно и не нужно, однако важно соблюдать баланс между удобством родителей и физиологией ребенка. Чем дольше сохраняется повышенная температура в области мошонки, тем выше риск негативного влияния на репродуктивную функцию сказал Никитский

Врач добавил, что ранний отказ от подгузников помогает быстрее сформировать контроль мочеиспускания, а также снизить вероятность энуреза.