ВС РФ уничтожили украинский БЭК, сообщили в Минобороны МО РФ: в акватории Черного моря ликвидирован безэкипажный катер ВМС Украины

Москва8 окт Вести.Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины сказано в заявлении ведомства

Также в МО РФ сообщили, что российская система противовоздушной обороны в зоне спецоперации ликвидировала за сутки 1062 вражеских дрона. Кроме того, противник лишился семи управляемых авиабомб.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации. Бойцы "Севера" сжимают кольцо окружения в Харьковской области и ведут бои за населенные пункты. Военнослужащим удалось освободить Аннополье.