Солдаты ВСУ утонули под Сумами из-за приказа форсировать реку в бронезащите

Москва2 июн Вести.Украинские военнослужащие не смогли переплыть реку Псел в районе населенного пункта Мирополье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Агентство уточнило, что военные утонули из-за приказа командования форсировать реку в бронежилетах.

Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел – многие из них банально утонули заявил собеседник ТАСС

В российских силовых структурах добавили, что, судя по объявлениям родственников, десятки солдат числятся "пропавшими без вести" в районе Мирополья с 11 мая. Отметается, что на связь они перестали выходить в начале мая.

2 мая Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.