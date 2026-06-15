Москва15 июнВести.Выплату в размере 50 тысяч рублей ежемесячно утвердило правительство Чувашской Республики для резервистов, привлеченных к защите критически важных объектов, расположенных в регионе, сообщила пресс-служба администрации в мессенджере МАХ.
Постановлением кабинета министров установлена выплата в размере 50 000 рублей в месяцнаписали в пресс-службе
Выплату будут получать граждане, заключившие контракт о пребывании в резерве вооруженных сил РФ и направленные на специальные сборы. Дополнительных заявлений писать не нужно – денежные средства перечислят на основании списков военного комиссариата.