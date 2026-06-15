Резервисты будут получать по 50 тыс. рублей за защиту важных объектов Чувашии

Выплата резервистам за защиту важных объектов Чувашии составит 50 тыс. рублей Резервисты будут получать по 50 тыс. рублей за защиту важных объектов Чувашии

Москва15 июн Вести.Выплату в размере 50 тысяч рублей ежемесячно утвердило правительство Чувашской Республики для резервистов, привлеченных к защите критически важных объектов, расположенных в регионе, сообщила пресс-служба администрации в мессенджере МАХ.

Постановлением кабинета министров установлена выплата в размере 50 000 рублей в месяц написали в пресс-службе

Выплату будут получать граждане, заключившие контракт о пребывании в резерве вооруженных сил РФ и направленные на специальные сборы. Дополнительных заявлений писать не нужно – денежные средства перечислят на основании списков военного комиссариата.