Власти: ветераны, дети войны и вдовы на Камчатке получат выплаты ко Дню Победы

Ветераны ВОВ на Камчатке получат 20 тысяч рублей ко Дню Победы Власти: ветераны, дети войны и вдовы на Камчатке получат выплаты ко Дню Победы

Москва29 апр Вести.Ветераны Великой Отечественной войны на Камчатке получат дополнительно по 20 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщили ТАСС в министерстве социального благополучия и семейной политики края.

В преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов и гражданам, имеющим статус "дети войны" будет направлена дополнительная выплата рассказали в министерстве

В беззаявительном порядке ветераны получат по 20 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей - вдовы участников ВОВ и дети войны.