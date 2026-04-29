Москва29 апрВести.Ветераны Великой Отечественной войны на Камчатке получат дополнительно по 20 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщили ТАСС в министерстве социального благополучия и семейной политики края.
В преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов и гражданам, имеющим статус "дети войны" будет направлена дополнительная выплатарассказали в министерстве
В беззаявительном порядке ветераны получат по 20 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей - вдовы участников ВОВ и дети войны.