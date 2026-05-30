В Крыму высадили 12,8 га леса вместо вырубленного при прокладке трассы "Таврида"

Москва30 мая Вести.Больше 12,8 га лесов высадили в Крыму вместо вырубленного при строительстве федеральной трассы "Таврида", передает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство экологии и природных ресурсов.

Кроме того, были выплачены компенсации на восстановление защитных лесонасаждений.

В ответе замминистра Александра Березнева отмечается, что при реализации трассы "Таврида" из состава земель лесного фонда было выведено около 27 га.

В границах Симферопольского, Белогорского и Степного лесничества было осуществлено компенсационное лесовосстановление … на площади 12,8 га говорится в сообщении

Проектом строительства автодороги мобильной дороги "Таврида" также предусматривалась компенсация за снос зеленых насаждений в денежном эквиваленте.

В ведомстве сообщили, что ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым" возместило восстановительную стоимость зеленых насаждений в бюджет республики в полном объеме. Сумма компенсации при этом не уточняется.