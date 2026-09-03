Москва3 сенВести.На Украине в Житомире, Днепропетровске и Тернополе раздались раскаты взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как уточняется, в Житомире и Тернополе зафиксировано по одному взрыву, в Днепропетровске - несколько.
При этом в Житомирской, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее взрывы произошли в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги.
До этого в Одессе произошло порядка 20 взрывов.