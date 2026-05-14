Yonhap: Сеул считает, что Иран атаковал южнокорейское судно в Ормузе

Москва14 мая Вести.Сеул допускает, что Иран причастен к атаке на южнокорейское грузовое судно в Ормузском проливе 4 мая, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя МИД Южной Кореи.

Источник отметил, что Сеул поддерживает тесное взаимодействие с Вашингтоном и получает от США сведения для совместного изучения.

Мы не можем полностью исключить возможность атаки со стороны кого-либо, кроме Ирана, однако здравый смысл подсказывает, что она невелика. ​Рядом не было и пиратов заявил собеседник агентства

Президент США Дональд Трамп призвал Южную Корею присоединиться к операции в Ормузском проливе.