ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 до конца 2026 года

Москва12 апр Вести.Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет участвовать в мероприятиях "Большой двадцатки" (G20) до конца 2026 года, заявил агентству Bloomberg министр финансов ЮАР Инок Годонгвана.

Он пояснил причину: это произошло из-за того, что Соединенные Штаты отказались давать аккредитацию ему и главе Центробанка ЮАР Лесетже Кганьяго для посещения встречи финансовых руководителей стран G20 в Вашингтоне.

Мы являемся членами G20. Однако США не аккредитовали нас, что означает, что Южная Африка не будет частью G20 в течение всего этого года рассказал Годонгвана

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не направит Претории приглашение на саммит G20 во Флориде в 2026 году, а также лишит ее финансовой поддержки. По его мнению, ЮАР "не достойна" членства в "Большой двадцатке".

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш позднее выразила надежду, что объединение восстановит участие ЮАР в своей работе, а все накопившиеся вопросы можно будет решить консенсусом.

Америка планирует провести саммит G20 в декабре 2026 года в Майами. Светлана Лукаш допустила, что в 2026 году его сможет лично посетить президент России Владимир Путин.