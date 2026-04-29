Юрист Хаминский: полиция входит в квартиру только с согласия жильцов или суда

Юрист Хаминский заявил, что полиция не войдет в квартиру без согласия жильцов Юрист Хаминский: полиция входит в квартиру только с согласия жильцов или суда

Москва29 апр Вести.Юрист Александр Хаминский рассказал, в каких случаях полицейские могут зайти к людям в квартиру. Его слова приводит "Газета.Ru".

Эксперт объяснил, что сотрудникам правоохранительных органов нужно разрешение жильцов или суда, чтобы переступить порог чужого дома.

В общем случае полиция не может зайти в жилище без согласия проживающих и без соответствующего судебного решения. Исключений из этого правила совсем немного цитирует Хаминского издание

Однако если сотрудники полиции подозревают, что в жилом помещении совершается преступление, то они могут зайти и без согласия, но потом должны будут оформить это процессуально и сообщить прокурору.

Также с разрешения проживающих полицейским можно пройти внутрь для проведения профилактической беседы, проверки соблюдения миграционного законодательства или для опроса жильцов.

В любом случае правоохранители должны представиться и показать служебное удостоверение жильцам, уточнил юрист. Те, в свою очередь, имеют право сфотографировать документ или переписать данные. В случае сомнений можно позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли сотрудник работает в указанном подразделении.