Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в трех уральских регионах В трех регионах Урала прогнозируются заморозки до минус 4 градусов

Москва20 мая Вести.Синоптики сообщили, что в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях возможны заморозки до минус 4 градусов. В регионах до 22 мая объявлено штормовое предупреждение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных гидрометцентров.

Штормовое предупреждение. Ночью 21 и 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 2 до минус 4 градусов уточнили в уральском гидрометцентре

В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ранее появилась информация, что на юге Тюменской области с 21 по 22 мая прогнозируются заморозки. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов, а днем потеплеет до плюс 20 градусов. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.