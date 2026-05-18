Зеленский обвинил компании из США в вывозе зерна из Крыма

Москва18 мая Вести.При участии американских компаний были зафиксированы попытки вывоза зерна с территории Крыма, об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

Мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров написал он в своем Telegram-канале после встречи с главой Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским

Зеленский добавил, что Киев будет противодействовать привлечению иностранных инвестиций в проекты с участием России.

Ранее Зеленский попросил Францию посодействовать в усилении противобаллистической защиты и противовоздушной обороны (ПВО) Украины.