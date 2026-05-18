Москва18 маяВести.При участии американских компаний были зафиксированы попытки вывоза зерна с территории Крыма, об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.
Мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеровнаписал он в своем Telegram-канале после встречи с главой Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским
Зеленский добавил, что Киев будет противодействовать привлечению иностранных инвестиций в проекты с участием России.
