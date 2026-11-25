Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Антарктиды

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Антарктиды Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Антарктиды

Москва25 ноя Вести.Землетрясения магнитудой 5,7 произошло в акватории Тихого океана в 855 км от побережья Антарктиды. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

Эпицентр зафиксированного в 4.9 мск в среду землетрясения находился в 1927 км к югу от города Данедин на Южном острове в Новой Зеландии говорится в сообщении

Как уточняется, что интенсивность сотрясений оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США (USGS) определила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, подземные толчки произошли на глубине 10 км.

Антарктида считается довольно спокойным регионом в сейсмическом отношении. Однако у ее берегов регулярно фиксируются землетрясения.