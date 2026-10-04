Москва4 окт Вести.У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг подземных толчков, как отмечается, располагался в 161 км к юго-западу от города Лабуан-Баджо, население которого составляет около 188 тысяч человек. Очаг находился на глубине 46 км. Угрозы цунами объявлено не было.

Ранее у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр сейсмособытия находился в 250 километрах к северо-востоку от города Нумеа.