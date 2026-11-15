Землетрясение произошло у берегов Филиппин Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин

Москва15 ноя Вести.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером в воскресенье, 15 ноября, у берегов Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Магнитуда 5,5 – в 9 километрах к востоку от Юниона, Филиппины сказано в сообщении службы

Подземный толчок был зафиксирован в 21.41 по местному времени (16.41 по московскому). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Днем ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Перу. Эпицентр сейсмособытия находился в 96 километрах к югу от города Ика. Очаг залегал на глубине 31 километра.