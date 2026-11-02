У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,1 EMSC: у берегов Крита отмечено землетрясение магнитудой 5,1

Москва2 ноя Вести.У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC).

Подземные толчки произошли 2 ноября, эпицентр находился в 115 км к юго-востоку от самого южного города Греции Иерапетры. Очаг залегал на глубине 17 км.

Сведения о жертвах и повреждениях пока не поступали.

Геологическая служба США (U.S. Geological Survey, USGS) сообщала о подземным толчках магнитудой 6,2 у берегов Вануату в акватории Тихого океана. Землетрясение произошло в 43 км к юго-востоку от города Порт-Олри. Очаг землетрясение залегал на глубине 142 км.