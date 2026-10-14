Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи У побережья Папуа - Новой Гвинеи зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Москва14 окт Вести.Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья острова Новая Британия, который принадлежит Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 121 километре к югу от города Кокопо, очаг залегал на глубине 10 километров.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее сообщалось, что почти 6,2 тысячи человек пострадали в Панаме от землетрясения 9 октября и последующих толчков.