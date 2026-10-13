Почти 6,2 тысячи человек пострадали в Панаме от землетрясения 9 октября Президент Панамы: землетрясение затронуло 6,2 тысячи человек

Москва13 окт Вести.Почти 6,2 тысячи человек пострадали в Панаме от землетрясения 9 октября и последующих толчков. Обследовано 1 744 жилых дома, сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино.

На данный момент обследовано 1 744 жилых дома, затронуты 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки новых домов заявил Мулино в обращении к нации в его блоге в соцсети Х (запрещена в РФ).

По словам президента, для помощи пострадавшим мобилизованы 7,1 тысячи сотрудников сил безопасности, 1,1 тысячи сотрудников и добровольцев Национальной системы гражданской защиты (Sinaproc), 460 пожарных и 700 работников Института сельскохозяйственного маркетинга. В труднодоступные районы, отрезанные из-за повреждения дорог, направлены 10 воздушных судов, 1 тысяча автомобилей, 300 мотоциклов и 46 плавсредств. Самолетами уже доставлено более 30 тонн экстренных грузов.

Мулино сообщил, что специалисты Технологического университета Панамы и прибывшие из США эксперты участвуют в оценке состояния зданий, в первую очередь больниц и школ. В больницах, использование которых разрешено специалистами, возобновляется прием пациентов, а оттуда, где находиться небезопасно, пациентов переводят или размещают в специально оборудованных палаточных пунктах.

Правительство Панамы готовится к восстановлению жилья. С 13 октября министерство жилищного строительства и территориального планирования начнет направлять материалы для ремонта поврежденных домов. Кроме того, планируется строительство новых домов с двумя и тремя спальнями по проекту инженеров и архитекторов Национальной полиции; работы выполнят местные строительные компании.

Землетрясение также повредило дороги и мосты, а оползни заблокировали ряд трасс, заявил президент. Власти уже начали расчищать дороги и восстанавливать транспортное сообщение. В столице полностью восстановлена работа линий 1 и 2 метро, а коммерческая и трудовая деятельность в городе и многих других районах страны идет в обычном режиме.

Президент заключил, что землетрясение не привело к человеческим жертвам, однако его последствия оказались значительными. Он призвал население обращаться к официальным источникам и не распространять ложные сообщения об угрозах и перекрытиях дорог.

Ранее сообщалось о новом землетрясении магнитудой 6,4 в Панаме в 32 км к юго-западу от города Сона.