Президент Панамы сообщил о более чем 6 тысячах пострадавших от землетрясения

Свыше 6 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Панаме Президент Панамы сообщил о более чем 6 тысячах пострадавших от землетрясения

Москва13 окт Вести.В результате землетрясения в Панаме пострадали более 6 тысяч человек, но жертв нет. Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино в обращении к нации.

По его словам, специалисты еще не закончили оценку причиненного стихией ущерба. Глава государства также призвал сограждан доверять только официальным данным и воздержаться от распространения слухов.

На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки цитирует Мулино ТАСС

Он заверил население страны, что власти не станут экономить ресурсы, необходимые для помощи нуждающимся. Глава государства сообщил, что уже осуществляется доставка продуктов и питьевой воды в пострадавшие районы. Начато восстановление линий электропередач, дорог и мостов. Кроме того, власти предоставят материалы для ремонта жилья, а также привлекут местных подрядчиков для строительства новых домов.

Ранее сообщалось, что в Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр находился в районе тихоокеанского побережья недалеко от провинций Верагуас и Чирики на глубине 5 километров. За несколько дней до этого произошло землетрясение магнитудой 7,2.