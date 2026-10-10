EFE: по меньшей мере 27 человек пострадали из-за землетрясения в Панаме

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Панаме EFE: по меньшей мере 27 человек пострадали из-за землетрясения в Панаме

Москва10 окт Вести.По меньшей мере 27 человек пострадали в результате землетрясения в районе тихоокеанского побережья Панамы. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на данные панамской национальной системы гражданской защиты Sinaproc.

По информации журналистов, около 300 человек были эвакуированы из опасных районов.

В результате землетрясения... в Панаме по меньшей мере 27 человек получили незначительные травмы... Более 400 зданий были повреждены, в том числе... 118 образовательных центров говорится в публикации

Ранее геологическая служба Соединенных Штатов сообщила, что у побережья Панамы зафиксировано землетрясение магнитудой 8. Как уточнялось, очаг находился на глубине 33 километров, а эпицентр располагался в 14 километрах к юго-западу от населенного пункта Питалос-Арриба.

Вместе с тем Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,6.