Москва22 маяВести.Российские военнослужащие уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата в небе над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
По актуализированной информации, за ночь в воздушном пространстве Ленинградской области было сбито 3 БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Жертв среди мирного населения нет, разрушений также не зафиксировано.
По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.