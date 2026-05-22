Жертв нет после атаки 3 вражеских БПЛА на Ленинградскую область

Жертв нет после атаки 3 дронов ВСУ на Ленобласть Жертв нет после атаки 3 вражеских БПЛА на Ленинградскую область

Москва22 мая Вести.Российские военнослужащие уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата в небе над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По актуализированной информации, за ночь в воздушном пространстве Ленинградской области было сбито 3 БПЛА написал он в своем канале в мессенджере MAX

Жертв среди мирного населения нет, разрушений также не зафиксировано.

По данным Министерства обороны, ночью 22 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.