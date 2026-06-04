Житель Брянска успел за год попасть в местный вытрезвитель 70 раз В Брянске растет количество посетителей местного вытрезвителя

Москва4 июн Вести.В Брянске выросло количество посетителей вытрезвителя, есть и свои рекордсмены. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

В минувшем году 591 нетрезвый горожанин воспользовался услугами брянского медицинского вытрезвителя. Большинство клиентов — 473 — мужчины. Но и дам было немало — 118 говорится в сообщении

В вытрезвителе зафиксирован и рекорд: одному человеку удалось воспользоваться услугами учреждения 70 раз.

Как доложил главе Брянской городской администрации Александру Макарову директор Центра оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении Олег Алексеев, всем пациентам в вытрезвителе предоставляют спальное место и шкафчик для хранения личных вещей. Также они могут воспользоваться душем.

Брянский вытрезвитель рассчитан на одновременное нахождение 20 нетрезвых граждан - 16 мужчин и четыре женщины.