Житель ФРГ объяснил разное отношение к РФ на Западе и Востоке страны Житель ФРГ Бидерманн отметил влияние воспитания на взгляды жителей ФРГ и ГДР

Москва10 мая Вести.Житель Германии Вольфганг Бидерманн заявил, что восприятие СССР в послевоенные годы в ФРГ и ГДР различалось, и это влияние сохраняется в современном отношении к России.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в Восточной Германии формировалось другое представление о Советском Союзе благодаря образованию, фильмам и советской литературе.

В западной части страны поддерживался прежний образ врага отметил Бидерманн

Он добавил, что с течением времени различия во взглядах жителей Запада и Востока Германии стали еще более заметными.