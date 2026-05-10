Москва10 маяВести.Житель Германии Вольфганг Бидерманн заявил, что восприятие СССР в послевоенные годы в ФРГ и ГДР различалось, и это влияние сохраняется в современном отношении к России.
По его словам, которые приводит РИА Новости, в Восточной Германии формировалось другое представление о Советском Союзе благодаря образованию, фильмам и советской литературе.
В западной части страны поддерживался прежний образ врагаотметил Бидерманн
Он добавил, что с течением времени различия во взглядах жителей Запада и Востока Германии стали еще более заметными.