Москва11 октВести.Житель Пензенской области погиб при пожаре в бане, расположенной на территории частного дома. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Ночью 11 октября в бане на территории дома по улице Комсомольской в рабочем поселке Беково произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.
При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнемговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства.