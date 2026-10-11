Житель Пензенской области погиб при пожаре в бане на территории дома

Житель Пензенской области погиб при пожаре в бане Житель Пензенской области погиб при пожаре в бане на территории дома

Москва11 окт Вести.Житель Пензенской области погиб при пожаре в бане, расположенной на территории частного дома. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ночью 11 октября в бане на территории дома по улице Комсомольской в рабочем поселке Беково произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 59-летнего хозяина дома.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства.