Житель Шебекина получил осколочное ранение живота после детонации дрона ВСУ Мирный житель Шебекина получил осколочное ранение живота после взрыва дрона ВСУ

Москва16 июн Вести.Мирный житель Шебекина получил проникающее осколочное ранение живота после детонации украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Мужчина получил проникающее осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

На месте атаки также повреждены фасад частного дома, четыре надворные постройки и две машины.