На фасаде частного дома в Мытищах появился сфинкс с женской грудью

Жители Мытищ бурно обсуждают сфинкса с женской грудью на фасаде частного дома На фасаде частного дома в Мытищах появился сфинкс с женской грудью

Москва29 мая Вести.Жители подмосковных Мытищ бурно обсуждают фасад одного из частных домов. На нем появилась необычная скульптура египетского сфинкса с большой головой и женской грудью.

Кадры опубликовал Telegram-канал "Москвач. Новости Москвы". На них видно, что сфинкс установлен над входом в двухэтажный коттедж с мансардой.

Египетский сфинкс переехал в подмосковные Мытищи подписал автор снятые кадры

При этом само строение выполнено в обычном подмосковном стиле, да и окружающее пространство ничем не напоминает древнюю страну фараонов.

В комментариях пользователи бурно отреагировали на видео. Большинство – с иронией.

Одни отмечают, что сфинкс явно "не ожидал оказаться в Мытищах на балконе", другие парируют: "Красиво жить не запретишь". Что же касается груди скульптуры, то один из комментаторов предположил: "Это жена или дочка оригинала".