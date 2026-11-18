Москва18 нояВести.Суд заключил под стражу 42-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в угрозе захвата самолета в местном аэропорту. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражусказано в сообщении
По данным ведомства, 8 ноября один из пассажиров самолета, вылетавшего в Москву, неоднократно угрожал захватом воздушного судна.
В отношении него было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.