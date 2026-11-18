Суд арестовал фигуранта дела об угрозе захвата самолета в аэропорту Волгограда

Жителя Волгограда арестовали по делу об угрозе захвате самолета в аэропорту Суд арестовал фигуранта дела об угрозе захвата самолета в аэропорту Волгограда

Москва18 ноя Вести.Суд заключил под стражу 42-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в угрозе захвата самолета в местном аэропорту. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

По данным ведомства, 8 ноября один из пассажиров самолета, вылетавшего в Москву, неоднократно угрожал захватом воздушного судна.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.