Знакомые солдата-перебежчика Климова уличили его во лжи о службе и достижениях RT: знакомые солдата-перебежчика Климова уличили его во лжи

Москва29 апр Вести.Знакомые перебежчика Артема Климова сообщили RT, что молодой человек не был успешен в учебе, а также завалил экзамен на водительские права. Кроме того, по их словам, 19-летний парень любил приврать о службе и достижениях в спорте.

По словам знакомых Климова, Артем не умел постоять за себя. Также он с трудом окончил девять классов. Позже Климов все же смог поступить в университет, но был отчислен за неуспеваемость, рассказали его знакомые.

Свое участие в спецоперации Климов обсуждать отказывался, зато присылал знакомым взятое из интернета видео, выдавая их за свои.

Также, как вспоминают бывшие друзья перебежчика, Климов хвастался победой на международных соревнованиях по тайскому боксу, однако его фамилия в протоколах не фигурировала. Медаль, по мнению знакомых перебежчика, он мог купить на маркетплейсе.

При конфликтах Климов просил друзей разбираться за него, добавляют знакомые перебежчика.