Ростовский тренер задержан за мошенничество в отношении участника СВО

Обманувший бойца СВО тренер задержан в Ростовской области Ростовский тренер задержан за мошенничество в отношении участника СВО

Москва30 июн Вести.В Ростовской области оперативники задержали мужчину, совершившего мошенничество в отношении участника СВО. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД РФ в MAX.

31-летний тренер по смешанным единоборствам владел кафе, в благоустройстве заведения ему помогал друг – 19-летний участник специальной военной операции. Фигурант предложил молодому человеку помощь в открытии собственного бизнеса. За это мужчина передал подозреваемому более 1,7 миллиона рублей.

Однако злоумышленник не планировал выполнять свои обязательства и потратил деньги на погашение своих кредитов говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Он заключен под стражу.