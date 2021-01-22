Фильм "Стрельцов" получил премию "Золотой орел" за лучший монтаж

Награда "Золотой орел" за лучший монтаж досталась Александру Кошелеву и Дмитрию Корабельникову, которые работали над фильмом "Стрельцов". Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Торжественная церемония премии "Золотой орел" проходит сейчас в Москве.

Роль спортсмена исполнил Александр Петров. Его супругу Аллу сыграла Стася Милославская. Также в фильме Ильи Учителя снимались Виктор Добронравов, Александр Яценко, Виталий Хаев, Ася Домская, Максим Емельянов и другие артисты.

Напомним, что всего спортивная драма "Стрельцов" была номинирована на премию "Золотой орел" в десяти номинациях.

Трансляцию премии "Золотой орел" смотрите на медиаплатформе "Смотрим". Начало в 22.30