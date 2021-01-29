Канал "Россия 1" изменил сетку вещания после известия о смерти Ланового

29 января канал "Россия 1" изменил сетку вещания в связи с кончиной Василия Ланового. Народный артист СССР ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет из-за осложнений, возникших после заражения коронавирусом.

В 17:15 смотрите выпуск программы "Прямой эфир" памяти великого артиста – "Прощание с легендой: ушел из жизни Василий Лановой".

В 2:00 вместо художественного фильма "Братские узы" в эфире – выпуск программы "Белая студия" с участием всенародно любимого актера, чьи роли стали ориентиром для нескольких поколений зрителей. Павка Корчагин, Артур Грей, Анатоль Курагин, Алексей Вронский, Леонид Шервинский – за свою актерскую карьеру Василий Лановой сыграл более 70 разноплановых героев. На сцене театра имени Вахтангова актер воплотил более 50 ярких образов.

В 2:50 телеканал покажет юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный 85-летию артиста. В концерте принимали участие Лариса Долина, Екатерина Гусева, Нонна Гришаева, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и другие российские звезды. Юбиляр читал стихи, пел песни, приветствовал гостей вечера. Ведущая – Анна Ковальчук.