В "Прямом эфире" показали последнее интервью Василия Ланового

Василий Лановой ушел из жизни 28 января в больнице, где лечился от коронавируса. Свой 71-й день рождения 16 января актер встретил в больничной палате. Он надеялся на скорую выписку и готовился к другому знаковому событию в своей жизни – 50-летию фильма "Офицеры". О юбилее ленты, в которой он сыграл Ивана Варавву, Василий Семенович говорил еще в прошлом году, когда беседовал с корреспондентом канала "Россия 1". Последнее интервью Ланового, записанное 25 декабря, показали в программе "Прямой эфир".

В видео народный артист поздравлял зрителей с наступающим Новым годом, отмечая важность этого праздника для каждого человека. И делился своими планами на грядущий 2021-й.

"В следующем году будет 50-летие фильма "Офицеры". Мы, участники этой картины, собираемся обязательно отмечать, вспоминать актеров. Не только актеров, но и всю съемочную группу. Потому что все, что связано с войной, для нас священно. Лучшие стихи – военные, лучшая проза – военная, музыка, песни. Это осталось у меня на всю жизнь главным событием", – говорил в последнем интервью Василий Лановой.

Роль в фильме "Офицеры" Василий Семенович считал одной из главных в своей жизни. Поэтому он с воодушевление ждал марта 2021 года, на который запланированы мероприятия в честь ленты. Например, вечер в Театре Армии, посвященный круглой дате.

В последнем интервью Василий Лановой говорил не только о кино, но и о своей жизни и течении времени.

"Время летит по-разному для всех людей, не только для актеров. Это уже не от меня зависит, а от Бога. Спрашивайте у него", – рассуждал Василий Семенович.

Воспоминаниями о покойном артисте в беседе с Андреем Малаховым поделились Алина Покровская, Александр Воеводин, Юрий Назаров и другие деятели культуры. А также – композитор Вячеслав Моцардо, который рассказал о последних разговорах с артистом.