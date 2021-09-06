Еще одной легендой стало меньше. Ушел Жан-Поль Бельмондо

Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Как пишет агентство Франс Пресс, о кончине актера сообщил его адвокат.

Бельмондо прославился в роли обаятельного бунтаря в "новой волне" европейского кинематографа. В его творческом багаже почти 100 киноработ и 40 театральных постановок. В России он известен по работам в боевиках "Профессионал", "Вне закона" и "На последнем дыхании".

Причина смерти актера пока не сообщается. Известно, что он долгое время боролся с последствиями инсульта, когда потерял речь и был частично парализован, но затем смог вернуться в кинематограф. Его последней работой стала главная роль в фильме "Человек и его собака" об одинокой старости.