Воинские почести и "Марсельеза": Франция простилась с Бельмондо

Он стал одним из символов Франции и ее национальным достоянием. Париж и весь мир прощаются с великим Жан-Полем Бельмондо. Легендарный актер, любимый миллионами зрителей, невероятно популярен и в нашей стране. Официальная церемония прошла в Париже. Как командору французского ордена Почетного легиона Бельмондо были отданы государственные и воинские почести.

Национальная церемония прощания с великим Жан-Полем Бельмондо должна быть простой, не помпезной – такое условие поставила семья легенды французского кино, который всегда был очень близок к зрителю. Деятелей искусства нечасто провожают в Доме инвалидов, но Бельмондо – это нечто большее, это феномен, отражение времени, часть истории Франции, ее лицо, ее характер и темперамент.

Кавалеру ордена Почетного легиона полагаются военные почести, потому гроб во двор выносит на руках республиканская гвардия Франции, звучит "Марсельеза".

Попрощаться с легендой пришла вся политическая верхушка Франции и ее культурная элита. Не было лишь верного друга в жизни и противоположности на экране – Алена Делона. Кончина друга сильно подорвала его здоровье.

Он искал счастье и всем его отдавал через свои роли в фильмах. Герой тысячи разных лиц и характеров, который постоянно ломал стереотипы. Его не хотели брать в консерваторию, из-за некиношной внешности прочили второстепенные роли. Потом говорили, что сможет играть только негодяев. Но каждая лента раскрывала все новые грани. Достаточно было вывесить афишу с Бельмондо, и люди шли в кино вне зависимости от сюжета фильма, которых у него за карьеру было около ста.

Вершиной творчества считают безумного Пьеро, где он и мученик, и клоун, и поэт, и разбойник. После премьеры зрители сравнили его игру с музыкой Шостаковича или живописью Пикассо.

Его улыбка озаряла мир, он был словно солнце и для миллионов зрителей, и для своей семьи. От ее имени говорил старший внук Виктор, который пошел по стопам деда и тоже стал актером.

"Я уверен, он видит, как мы его чествуем, и улыбается своей знаменитой улыбкой. Наш дедушка всегда будет освещать нас своей улыбкой. Солнце не гаснет", – сказал Виктор Бельмондо.

Бесшабашный, дерзкий, отчаянный, великолепный. Его обожали женщины, а он обожал спорт – бокс закалил характер. Он любил импровизировать и все трюки всегда выполнял сам: бежал по крыше поезда, спускался на машине по ступеням Трокадеро, висел в воздухе между домами, стоял на фюзеляже летящего самолета и висел на веревочной лестнице, выполняя при этом различные трюки.

В завершении церемонии над эспланадой Дома инвалидов повисла минута молчания. Неожиданно и символично поднялся ветер, тучи скрыли солнце и зазвучала музыка Эннио Морриконе из фильма "Профессионал", как того хотел сам Бельмондо.

Пытаться сдержать слезы уже не было никаких сил. Трогательная церемония завершилась бурными овациями. Собравшиеся что внутри, что снаружи Дома инвалидов в едином порыве начали аплодировать Жан-Полю Бельмондо, который еще при жизни стал эталоном и символом французского кино далеко за пределами Франции.