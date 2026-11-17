Овербукинг в России: что делать при отказе в посадке на рейс или заселении в отель

Минтранс готовит поправки в законодательство, которые позволят авиакомпаниям официально применять практику овербукинга. Разбираемся, что же такое овербукинг, где еще он встречается, как действовать, если билет на самолет или номер в отеле уже оплачен, но свободных мест не оказалось, и можно ли за это получить компенсацию.

Что такое овербукинг простыми словами

Представим ситуацию: авиакомпания продала больше билетов, чем предусмотрено мест в самолете. Например, 190 билетов на 180 кресел. Соответственно, в день вылета приходит больше людей, чем может вместить борт, и происходит следующее: человек заплатил за место, но оно занято — таким же пассажиром, который тоже оплатил перелет. Подобные случаи на самом деле не вымысел, и некоторые авиаперевозчики (и не только они) поступают так намеренно. Такая бизнес-практика существует по всему миру, и у нее есть название — овербукинг, то есть сверхбронирование или перепродажа.

Столкнуться со сверхбронированием можно не только в аэропорту. Например, оно встречается в отелях. В первом случае человек покупает место на рейс, во втором — бронирует номер, но заселиться в него не может, поскольку он оказывается занят другими гостями, которые также заранее оплатили проживание. Реже овербукинг можно встретить в других компаниях, например, которые занимаются сдачей автомобилей в аренду или организацией мероприятий.

Овербукинг — это вообще законно?

В России овербукинг не регулируется на законодательном уровне, однако проект уже разрабатывается и согласован: авиакомпаниям планируется разрешить продавать больше билетов, чем предусмотрено мест на борту. Перевозчики должны будут предупреждать пассажиров о риске овербукинга и выплачивать компенсации тем, кто купил билет, но не смог улететь из-за нехватки мест.

Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга и привести правила компенсации к общему знаменателю рассказал гендиректор “Аэрофлота” Сергей Александровский

Практику сверхбронирования не все россияне оценивают положительно: против легализации выступают 41% респондентов, опрошенных ВЦИОМ. Поддерживают инициативу 31%. Также с критикой закона выступил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков, заявив, что проект не учитывает интересы туристов.

В России уже есть и судебная практика: авиаперевозчики не единожды привлекались к административной ответственности за намеренное сверхбронирование. Например, в Иркутске после жалобы пассажира была оштрафована авиакомпания “Сибирь”, входящая в S7, по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Ранее суд запретил S7 овербукинг и признал его незаконным, выяснив, что компания допускала его систематически.

Аэропорт Фото: Unsplash

Почему возникает овербукинг

Причины в авиакомпаниях

Стремление избежать финансовых потерь — основная причина овербукинга. Авиаперевозчики могут продавать билеты с запасом, рассчитывая на то, что часть людей не придет на посадку. Некоторые путешественники опаздывают, меняют планы или не приезжают в аэропорт, и компании учитывают такую вероятность.

Однако нехватка мест может быть связана с другими ситуациями, которые уже не зависят от авиаперевозчика. Один из таких примеров — замена борта. По техническим или эксплуатационным причинам воздушное судно может быть замещено на менее вместительное. В результате мест оказывается меньше, чем проданных билетов. Это не классический случай овербукинга, но последствия для путешественников аналогичны. Наконец, к перепродаже может привести и сбой в системах бронирования. Если в работе сервисов возникнут технические ошибки, билетов может быть продано больше, чем доступно мест.

Причины в отелях и гостиницах

Ключевая причина овербукинга в гостиницах такая же, как и у авиаперевозчиков, — финансовая выгода. Отели могут принимать больше броней, чем имеется номеров, рассчитывая на отмены и незаезды гостей. Чем меньше пустующих комнат, тем выше доход.

Тем не менее перепродажа происходит не только по инициативе самих отелей. Например, из-за технических ошибок при бронировании через разные площадки: один человек оплачивает номер через официальный сайт отеля, но в стороннем сервисе бронирования он все еще отображается как свободный. Данные между разными площадками не синхронизируются, и в результате два гостя могут забронировать один и тот же номер на одинаковые даты.

Еще две вероятные причины: непригодность номеров в связи с форс-мажором (поломалась сантехника, возникли проблемы с электричеством и так далее) и продление проживания предыдущим гостем.

Отель Фото: Unsplash

Кто может столкнуться с овербукингом и чем он опасен

Овербукинг в самолете: кому могут отказать в посадке

С овербукингом может столкнуться любой пассажир самолета, даже если он заранее оплатил билет. Проблема возникает, когда желающих воспользоваться услугой оказывается больше, чем доступных мест. В связи с этим человек может опоздать на пересадку, потерять забронированный номер в отеле и часть оплаченного отдыха, пропустить важное мероприятие и столкнуться с другими непредвиденными расходами.

Единых критериев выбора пассажиров, которым отказывают в посадке из-за сверхбронирования, в России нет. Планируется, что после принятия закона об овербукинге от отказа в посадке будут защищены отдельные категории людей, включая семьи с детьми и инвалидов.

Нередко в посадке отказывают именно тем, кому особенно важно вылететь по расписанию. Бывают случаи, когда под овербукинг попадает один из членов семьи: например, отец остается в аэропорту, а мать с детьми улетает. Это абсурдные ситуации, которые необходимо отрегулировать и обеспечить защиту таких пассажиро рассказал председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов порталу “Интерфакс-Туризм”

Овербукинг в отеле: что происходит с бронированием

Любой постоялец отеля рискует столкнуться с овербукингом. Это не зависит от человека, наличия предоплаты, подтверждения брони и чего-либо еще. С точки зрения бизнеса такая модель помогает повысить прибыль, но для путешественников это может обернуться серьезной проблемой. Администрация может предложить номер более низкой категории либо размещение в другом отеле, однако сверхбронирование не освобождает гостиничный бизнес от ответственности перед посетителями.

С 1 марта 2026 года действуют новые правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные постановлением правительства № 1912. Согласно документу, подтверждение отелем заявки на бронирование означает заключение договора. Отель вправе отказаться от его исполнения лишь при условии полного возмещения убытков потребителю. За нарушение договора организация будет нести ответственность по закону.

Что делать при столкновении с овербукингом: пошаговые инструкции

Порядок действий в аэропорту

Обратиться к представителю авиакомпании и запросить подтверждение обстоятельств отказа. Нужно попросить объяснить причину отказа и выдать документ, подтверждающий, что на рейсе не хватило мест. Согласно пункту 228 Федеральных авиационных правил № 82 компания должна сделать соответствующую отметку в перевозочном документе либо выдать отдельное подтверждение обстоятельств вынужденного отказа от перевозки. Узнать об альтернативных рейсах. Можно попросить отправиться ближайшим подходящим рейсом до пункта назначения. Если сотрудник предлагает перелет другой компанией или с пересадкой, нужно заранее уточнить условия, время прибытия и необходимость доплаты. Решить, подходит ли замена. Если предложенный вариант не устраивает и пассажир решает отказаться от поездки из-за невозможности попасть на первоначальный рейс, он вправе требовать возврата стоимости билета, даже если тариф невозвратный. Уточнить условия ожидания. Если человека пересаживают на более поздний рейс, нужно выяснить, предоставят ли питание, напитки, отель и трансфер. При перерыве по вине перевозчика применяются требования пункта 99 Федеральных авиационных правил № 82. Сохранить подтверждения расходов. Нужно собрать чеки за новые билеты, отель, транспорт и другие траты, которые возникли из-за овербукинга в авиакомпании. Это понадобится для дальнейшего возмещения убытков. Написать претензию авиакомпании. Потребуется описать обстоятельства, приложить доказательства и сформулировать требования о возврате средств и возмещении убытков. Нужно также указать дату, маршрут, номер рейса. Жалобу можно передать на стойку авиакомпании в аэропорту. Согласно статье 127.1 Воздушного кодекса РФ, перевозчик обязан рассмотреть ее в течение 30 дней.

Вполне вероятно, что среди пассажиров рейса найдутся и другие люди, которые столкнулись с нехваткой мест. Хорошее решение — объединиться и действовать вместе

Если авиакомпания не удовлетворила требования, можно обратиться в суд. При наличии законных оснований гражданин может потребовать возврата денежных средств, возмещения убытков, компенсации морального вреда и предусмотренных законодательством штрафов. Можно написать жалобу на организацию в транспортную прокуратуру или Росавиацию, также при нарушении прав пассажиров можно обратиться в Роспотребнадзор.

Аэропорт Фото: Unsplash

Порядок действий в гостинице

Если по прибытии в отель выяснилось, что свободных номеров нет, несмотря на бронь и внесенную предоплату, рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:

Показать подтверждение бронирования. Нужно предъявить сотруднику гостиницы номер брони, письмо с подтверждением и документ об оплате. Важно убедиться, что даты проживания и данные гостей указаны правильно. Попросить объяснить причину отказа. За этим можно обратиться к администратору или управляющему отеля. Нужно запросить письменное подтверждение того, что заселение невозможно из-за отсутствия свободных номеров. Потребовать решить проблему с размещением. Можно предложить отелю предоставить номер той же или более высокой категории без доплаты либо организовать проживание в другой гостинице на сопоставимых условиях. Важно уточнить, кто оплатит разницу в стоимости и транспорт. Связаться с сервисом бронирования. Если номер был забронирован через агрегатор, стоит обратиться в его службу поддержки. Сервис может помочь найти другое жилье или оформить возврат денег. Найти альтернативное жилье, если договориться не удалось. По возможности стоит выбирать отель сопоставимой категории и сохранить документы, подтверждающие стоимость проживания. Направить претензию отелю. Можно потребовать возврата денег за номер и возмещения обоснованных убытков. Если гостиница отказывается удовлетворить законные требования, жалоба направляется в Роспотребнадзор. Или можно обратиться в суд.

Какие документы и доказательства необходимо сохранить

Чтобы вернуть деньги, важно подтвердить не только факт овербукинга, но и его последствия. Для этого пригодятся следующие документы:

подтверждение бронирования: электронный авиабилет, маршрутная квитанция, подтверждение гостиничной брони с номером заказа, датами, стоимостью и условиями размещения;

документы, подтверждающие отказ: справка или отметка перевозчика о невозможности предоставить место, письменный отказ отеля в заселении;

доказательства своевременного прибытия: посадочный талон, сведения о регистрации на рейс, фотографии или другие подтверждения присутствия в аэропорту либо гостинице в установленное время;

переписка с представителями компании: электронные письма, чат в приложении бронирования, переписка со службой поддержки и ответы на обращения;

чеки и квитанции: документы об оплате первоначального бронирования и новых билетов, альтернативной гостиницы, такси и других необходимых расходов;

подтверждения дополнительных расходов, если убытки возникли непосредственно из-за сверхбронирования: например, подтверждение пропущенной оплаченной экскурсии.

Документы Фото: Unsplash

Какие компенсации положены при овербукинге

Компенсации за отказ в посадке на российский рейс

Пока в России не принят законопроект, устанавливающий размеры компенсаций, овербукинг находится в “серой” правовой зоне. По нынешним правилам, если человек не попал на борт из-за нехватки мест, он имеет право оформить вынужденный возврат и вернуть полную стоимость билета, даже если тот был куплен по невозвратному тарифу. Однако, если человек согласился пересесть на альтернативный рейс, автоматического права на возврат полной стоимости перелета не предусмотрено. Также можно получить компенсацию расходов за оплаченный номер в отеле, пропущенную экскурсию или новый билет на самолет.

Если компания не соглашается добровольно возмещать убытки, гражданин при нарушении прав потребителя может требовать компенсацию морального вреда — ее размер определит суд. Кроме того, для перевозчиков предусмотрен штраф за задержку прибытия: если человека отправили другим рейсом и он прибыл в пункт назначения с опозданием, по статье 120 Воздушного кодекса РФ можно требовать 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки. Перевозчик может быть освобожден от штрафа по предусмотренным законом основаниям.

Что должна предоставить авиакомпания при ожидании другого рейса

Помимо денежных компенсаций пассажир может получить базовые услуги по общим правилам задержки рейсов: напитки, еду, а в некоторых случаях гостиницу и трансфер.

Время ожидания Услуга Независимо от времени Доступ в комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми младше семи лет, бесплатное хранение багажа Более двух часов Питьевая вода Более четырех часов Горячее питание и напитки — предоставляется повторно каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью Более восьми часов днем или более шести часов ночью Бесплатное размещение в отеле и трансфер туда и обратно

Самолет Фото: Unsplash

Компенсация за овербукинг на международных рейсах

В Европе, США и многих других странах практика овербукинга признана официально, и за нее предусмотрены компенсации. Их размер зависит от законодательства, которое применяется к перелету на международных рейсах. В ЕС предусмотрены фиксированные выплаты от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния, а в США размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости билета и времени опоздания в пункт назначения и достигает 2,15 тысяч долларов (до 400% стоимости билета).

Компенсация за овербукинг в отеле или гостинице

В России турист, которому отказали в заселении из-за перепродажи, вправе потребовать возврата денег за непредоставленное проживание и возмещения понесенных убытков. Что именно можно получить:

Возврат стоимости бронирования. Если гостиница не предоставила оплаченный номер, гость вправе потребовать возврата денег за неоказанные услуги. Возмещение разницы в стоимости проживания. Если из-за овербукинга пришлось самостоятельно забронировать сопоставимый номер в другом отеле, можно потребовать возместить дополнительные расходы. Возмещение расходов на транспорт. Например, стоимости такси до другой гостиницы. Возмещение других убытков. К ним могут относиться расходы из-за срыва заранее оплаченных мероприятий. Однако нужно доказать, что они возникли вследствие нарушения договора. Компенсация морального вреда. Ее можно потребовать при нарушении прав потребителя. Если стороны не договорятся о размере выплаты, его определит суд.

. Фото: Pexels

Часто задаваемые вопросы