Можно ли ходить на кладбище на Пасху? У верующих на этот счет часто бывают разные мнения. Одни ссылаются на церковные правила: в этот светлый праздник поминать усопших не принято. Другие считают, что навещать могилы близких можно когда угодно. Где же истина и как поступать правильно с точки зрения традиции? Разберемся вместе.

Можно ли ходить на кладбище в Пасху

Многие привыкли навещать умерших на Пасху. Эта традиция пошла с дореволюционных времен, и у нее было простое объяснение. Тогда кладбища чаще всего находились прямо у церквей. Люди из дальних деревень добирались до храма с трудом, поэтому после службы они заодно навещали могилы родных.

Сейчас все иначе. Дороги стали лучше, транспорта больше, добраться до кладбища можно легко. У верующих нет нужды делать это именно в Пасху. Но привычка осталась: многие идут на погост в этот день по старинке, хотя церковных оснований для этого нет.

Почему на Пасху не принято ходить на кладбище

Истоки традиции

В дореволюционной России основная часть населения жила в сельской местности, и Пасха воспринималась как праздник всеобщей радости. Ее сопровождали колокольный звон, крестные ходы, повсеместные приветствия словами "Христос воскресе!".

Со временем церковные установления переплелись с народными обычаями. Появилась практика посещать кладбища именно в пасхальный день, чтобы "разделить радость Воскресения" с ушедшими близкими. На могилах стали оставлять куличи, крашеные яйца, другую праздничную еду. Так сложилась традиция, которая сегодня многими ошибочно воспринимается как церковная.

С точки зрения церкви, подобные действия не имеют канонического обоснования. Приносить пищу на погост, а тем более оставлять ее на могилах, считается не христианской, а дохристианской (языческой) традицией, не связанной с верой в воскресение и вечную жизнь.

Что говорит церковь

Церковь не запрещает и не осуждает тех, кто приходит на погост в пасхальный период. Но в православной традиции для поминовения усопших есть особые дни: Радоница и другие родительские субботы. Поэтому, если есть возможность, лучше навестить могилы в эти дни, а не в праздник Воскресения.

Когда правильно ходить на кладбище после Пасхи

На девятые сутки после Пасхи наступает Радоница — первый после праздника день, когда в храмах вновь совершаются заупокойные богослужения. В этот период верующие посещают кладбища, но акцент делается не на скорби, а на светлой памяти: согласно христианскому пониманию, умершие уже перешли в вечную жизнь.

В 2026 году Радоница приходится на 21 апреля. Этот день имеет собственные традиции, отличающие его от других поминальных дат. Вслед за ним в текущем году следуют ещё несколько родительских дней:

поминовение усопших воинов — 9 мая;

Троицкая родительская суббота (вселенская) — 30 мая;

Димитриевская родительская суббота — 7 ноября;

Михайловская родительская суббота — 14 ноября.

Каждая из этих дат связана с определенной традицией поминовения, но объединяет их общий смысл: молитвенная память о тех, кто уже не рядом, но остается в жизни Церкви.

Как выбрать время для поездки на кладбище перед Пасхой

Чтобы не смешивать поход на кладбище с пасхальной радостью, можно навестить могилы заранее, например, в один из родительских дней, которые бывают перед Пасхой.

Но родительские субботы — не единственные дни для этого. Церковь не требует строго придерживаться календаря: помянуть родных и прийти на могилу можно в любой удобный день. Главное: по возможности не делать это в большие церковные праздники.

Как правильно поминать усопших в пасхальные дни

Как поминают в храме

И в день Пасхи, и на протяжении всей Светлой седмицы в храмах совершается Божественная литургия. В ее состав входит проскомидия — особая часть богослужения, во время которой священник вынимает частицы из просфор с поминовением имен как о здравии, так и об упокоении. Таким образом, заупокойное поминовение в эти дни происходит, но в литургическом, а не в отдельном молитвенном формате.

Панихиды и литии в этот период не служатся. Причина не в том, что об умерших "забывают", а в том, что торжественный и радостный характер Пасхи не предполагает заупокойных песнопений с акцентом на скорбь. Основное церковное поминовение в эти дни совершается именно через проскомидию.

Если возникает необходимость в отпевании, оно проводится, но по особому пасхальному чину, который отражает светлую пасхальную радость и веру в воскресение.

Как молиться дома и на погосте

Дома молиться об усопших на Пасху и на Светлой неделе можно. Помянуть близкого человека разрешается своими словами или прочитать Пасхальный канон — это не противоречит празднику.

Часто дома читают Псалтирь по усопшему. Но по церковному уставу с Пасхи до субботы Светлой недели чтение Псалтири прерывают. Возобновить можно вечером субботы, продолжив с того места, где остановились.

А вот канон об усопшем, литию и панихиду по уставу переносят на время после Радоницы. Радоница — это первый вторник после Светлой недели, день особого поминовения. Тогда же в храмах служат заупокойные службы и принято ездить на кладбища. На Светлой неделе на погост не ходят.

Что делать на Радоницу

Радоница — первый вторник после пасхальной недели. В этот день в храмах снова начинают служить панихиды. После перерыва (с Великого Четверга) это первая заупокойная служба, где пасхальные песнопения соединяются с молитвами об усопших.

Панихиду служат до литургии или после. Чтобы помянуть родных, можно:

подать записку на проскомидию (накануне или до литургии);

подать записку на панихиду (накануне или перед службой).

Что происходит в храме

Лучше не просто оставить записки, а побыть на службе самому. Если прийти в храм не получается, можно помолиться дома — например, прочитать литию.

До праздника Вознесения вместо "Царю Небесный" трижды читают "Христос воскресе...", а вместо "Достойно есть" — особый пасхальный припев (начинается со слов "Ангел вопияше...").

На Радоницу принято ездить на кладбище. Часто сначала идут на службу в храм при кладбище, а потом навещают могилы. На месте можно прибраться, прочитать литию (самому или пригласить священника).

Если годовщина или 40 дней выпали на Пасху

От Пасхи до понедельника после Светлой недели в храмах не служат панихиды и литии. Поминать усопших в эти дни можно только на проскомидии — это когда во время литургии вынимают частицы за упокой. Ещё можно отпеть, если нужно. Дома вместо обычных заупокойных молитв читают Пасхальный канон.

Если годовщина смерти выпала на Пасху или на Светлую неделю, подайте записку на проскомидию (накануне или перед литургией). А панихиду и другие поминки перенесите на Радоницу — первый вторник после Светлой недели, когда снова начинают служить заупокойные службы.

То же самое, если 40 дней приходится на Пасху: в сам день подаете записку, а всё остальное делаете на Радоницу.

Что можно и нельзя делать на кладбище в пасхальный период

В пасхальный период (от Пасхи до Радоницы) церковный устав и традиция вносят свои коррективы в посещение кладбищ. Ниже — краткие и понятные рекомендации, что можно делать, а что не стоит.

Что можно

Молиться дома. В пасхальные дни и на Светлой седмице допустимо читать Пасхальный канон, петь тропарь "Христос воскресе", поминать близких своими словами.

Подавать записки на проскомидию. Это основное церковное поминовение, которое совершается на литургии даже в пасхальный период.

Приходить в храм. Участвовать в богослужениях, радоваться празднику.

На Радоницу (первый вторник после Светлой седмицы). Посещать кладбище, прибирать могилы, читать литию, заказывать панихиду.

Что нельзя или не принято

Ездить на кладбище на Пасху и в течение всей Светлой седмицы. Это не запрещено строго, но не соответствует церковной традиции. Церковь переносит поминовение усопших на Радоницу, чтобы не смешивать пасхальную радость с заупокойной молитвой.

Устраивать шумные застолья, распивать алкоголь на кладбище. Это нарушает и духовный смысл, и элементарную этику.

Оставлять еду на могилах (куличи, яйца, конфеты, спиртное). С христианской точки зрения, душа умершего не нуждается в пище; такой обычай восходит к языческим подношениям и не имеет отношения к поминовению.

Считать количество цветов (четное/нечетное) важным знаком. Это суеверие, не имеющее духовного значения.

Поминовение усопших — это прежде всего молитва. Посещение кладбища, угощения, украшения — вторичны. Если есть возможность, лучше перенести поездку на кладбище на Радоницу, а пасхальные дни провести в храме и в кругу семьи в радости о Воскресении Христовом.

Нужно ли нести на кладбище куличи, яйца и другую еду

Такие обычаи пошли еще от язычников. Они приносили еду на могилы, чтобы задобрить богов и помочь умершему. Но по христианскому учению душа умершего уже не нуждается в земной пище. Богу тоже не нужны такие жертвы. Оставленная еда привлекает только птиц и бездомных животных. На кладбище уместно приносить свечи, лампады и живые цветы.