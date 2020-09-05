Жестокая расправа над Евгением Деданиным

Одно из самых громких преступлений этой недели – убийство в Бугульме бизнесмена Евгения Деданина. Об этом человеке стало известно всей стране два года назад, когда он дал отпор вооруженным грабителям и спас свою семью. Двое преступников тогда погибли, а бизнесмена признали невиновным. И вот теперь новый трагический виток этой истории. Многие уже заговорили о вендетте.

Реки людей стекаются к дому убитого бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме. Проститься с ним пришли сотни жителей небольшого городка. Здесь его хорошо знали. Страшная новость шокировала многих. Женщинам на похоронах становилось плохо, а крепкие мужчины с трудом сдерживали слезы.

"Все очень сильно переживают, все скорбят, он был очень хороший человек", – посетовал знакомый Деданина.

Обстоятельства убийства Евгения Деданина в Бугульме обсуждают только шепотом. Многие уверены: в уголовном деле пока слишком много белых пятен, но все мнения сводятся к одному. И говорить об этом в открытую местные жители боятся.

Евгений Деданин долгие годы строил свою бизнес-империю, как успешного предпринимателя его знали далеко за пределами Бугульмы. Ему принадлежали десятки продуктовых магазинов по всему юго-востоку Татарстана. Про Деданина говорили: человек с железными нервами и большим сердцем.

"Самый замечательный руководитель, отзывчивый, с пониманием, по всем вопросам можно было обратиться, всегда поможет", – чуть не плачет бывшая сотрудница.

Выстрел в спину Евгений Деданин получил возле собственного офиса. В последние минуты жизни бизнесмен подъехал к зданию на белой иномарке, впереди – деловая встреча с коллегой, но разговор прервали выстрелы. К месту, где практически в упор был застрелен Евгений Деданин, люди приносят цветы. Благодаря камерам видеонаблюдения следователям удалось оперативно идентифицировать преступника.

Предполагаемый киллер Араик Мирзоян попал в объектив камеры незадолго до убийства. Мужчина прячет лицо за листом бумаги, но в момент расправы убийце не до конспирации. Видно, как он сначала подходит к Деданину сзади, делает выстрел, потом еще два контрольных, после чего убегает. Судя по кустарному оружию, которое изъяли следователи, преступник не был профессионалом.

"Следователями изъято орудие преступления: газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами", – сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Мирзояна поймали через 15 минут после убийства. В погоню бросились коллеги Евгения Деданина и его родственники, затем подоспели полицейские. Сдаваться вероятный убийца не собирался. Он протаранил несколько автомобилей, прежде чем его машину заблокировали.

"Одной из версий убийства Евгения Деданина является месть Араика Мирзояна за гибель близкого друга Ивана Митрологова", – говорит сотрудник следственных органов МВД в 2005-2017 годах Дмитрий Захаркин.

Эта версия очень похожа на правду. Иван Митрологов – один из грабителей, которые 2 года назад напали на дом Евгения Деданина. Тогда бизнесмен рассказывал, как его пытались убить: жену и друга повалили на пол, завязали хомутами, Деданина повели к сейфу. У него перед глазами промчалась вся жизнь. Денег ведь не было, неизвестно, чем все это могло закончиться. Но бизнесмен сумел дать отпор и смертельно ранил грабителей. В отношении Деданина возбудили уголовное дело, но на суде его оправдали: самооборону признали законной.

Позже выяснилось, что нападение на дом Деданина мог организовать фитнес-инструктор Андрей Климанов. Он якобы был лично знаком с влиятельным бизнесменом и руководил налетчиками на расстоянии. Климанова осудили на 6 лет. Но затем приговор смягчили и чуть больше месяца назад он вышел на свободу досрочно. По странному стечению обстоятельств вскоре после этого за Деданиным пришел киллер.

Тем временем на месте убийства силовики проводили очную ставку с вероятным киллером. Следователи всерьез опасались, что мститель сам может стать жертвой вендетты. Араика Мирзояна облачили в каску и бронежилет и взяли в плотное кольцо бойцов Росгвардии. После Мирзояна доставили в суд на избрание меры пресечения. Он игнорировал вопросы журналистов, смотрел на присутствующих исподлобья, а во время перерыва – долго шептался с адвокатом, беспокоился о своих деньгах, оставшихся в автомобиле.

Про вероятного убийцу Араика Мирзояна известно немного. Уроженец Армении, отец троих детей. В последнее время проживал в Самаре, работал поваром в своем же кафе и, говорят, неплохо готовил. Сейчас заведение закрыто, но работники автомойки, которая примыкает к кафе, быстро вспомнили спокойного и неконфликтного, по их словам, повара из общепита. Похоже, Мирзоян вел двойную жизнь. В одной он варил супы и делал картофельное пюре, а в другой регулярно ездил в Бугульму и часами следил за будущей жертвой. О мотивах преступления Мирзоян пока молчит. Помимо основной версии – месть за грабителей, убитых Деданиным, есть еще одна. Якобы застреленный бизнесмен имел деловые контакты в Самаре, но что-то пошло не так. В СМИ писали, что коммерсант планировал продать все имущество и уехать за границу, но не успел. Соседи Деданина, напротив, рассказывают, что в последние недели он жил спокойно и ничего не боялся.

По поручению председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, дело об убийстве Евгения Деданина передано в Главное следственное управление СК России. Сотрудников ведомства наверняка заинтересует личность организатора первого покушения на бизнесмена – фитнес-инструктора Андрея Климанов, который недавно вышел из колонии. Родные убитого Евгения Деданина с прессой сейчас не общаются: супруга бизнесмена всерьез опасается за свою жизнь. Не отвечает даже по телефону. Передает трубку родственникам.

Семью убитого бизнесмена стоит взять под госзащиту, говорят в Бугульме. Земляки Евгения Деданина уверены, что убийца действовал не один и у жестокой расправы был заказчик. Все эти версии теперь предстоит проверить следователям.