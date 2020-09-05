Ковалькова ушла в Польшу пешком и пожаловалась на угрозы

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова пешком прошла белорусско-польскую границу, сообщил пограничный комитет Белоруссии. После прохождения контроля на КПП "Брузги" оппозиционерка дождалась автобуса, следующего маршрутом Гродно-Варшава, и уехала.

Женщина объяснила на пресс-конференции, что в последние недели в Белоруссии она фактически подвергалась пыткам. Ей угрожали большим тюремным сроком. И теперь она на свободе, но, к сожалению, за границами своей страны.

В конце августа Ковалькову посадили на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия, 3 сентября ей добавили еще 15.

Ранее сообщалось, что до Ковальковой в Польшу выехал еще один член президиума Координационного совета оппозиции – Павел Латушко, некогда работавший там послом. В прошлом он также был послом Белоруссии во Франции и Испании, министром культуры и директором Национального академического театра имени Янки Купалы. Однако Латушко обещал вернуться.