По словам Ковальковой, ее постигла судьба Тихановской

Покинувшая Белоруссию Ольга Ковалькова, входящая в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, рассказала, что ее поставили перед выбором: выехать из страны либо надолго остаться в тюрьме. До этого она провела 10 суток в изоляторе по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. После этого Ковальковой назначили еще 15 суток административного ареста.

На пресс-конференции в Варшаве она заявила, что "расценивает как пытки все, что с ней делалось в последние дни в тюрьме", передает РИА Новости. Когда ей стало плохо, вместо скорой помощи "пришли люди, которые заявили, что или ее вывезут из страны, или она останется в тюрьме надолго", рассказала Ковалькова.

В итоге ее "вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую", добавила она, назвав такие методы "плохой привычкой властей". Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов выехала в Литву – по ее утверждению, в целях безопасности.

По словам Ковальковой, приехавшие к ней представители Следственного комитета дали капюшон и маску, затем отвезли на пограничный КПП "Брузги". После прохождения паспортного контроля Ковальковой, по ее словам, предложили на нейтральной территории вызвать такси. Однако с собой у нее оказалась визитная карточка посла Польши в Белоруссии: она позвонила дипломату, после чего ей помогли добраться до Варшавы.

Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале сообщил: 5 сентября около двух часов ночи Ольга Ковалькова прибыла пешком в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, затем дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши.