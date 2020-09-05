Ольга Ковалькова уехала в Польшу под покровом ночи

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула Белоруссию и сейчас находится в Варшаве. Польскую границу она пересекла ночью.

Канцелярия премьер-министра Польши уже пригласила журналистов на пресс-конференцию с участием Ковальковой, посвященную репрессиям в Белоруссии. Заявлено также участие руководителя канцелярии польского премьера Михала Дворчика, передает ТАСС.

Ранее член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова провела 10 суток в изоляторе по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. После этого ей назначили еще 15 суток административного ареста, передает РИА Новости.

До Ковальковой в Польшу выехал еще один член президиума Координационного совета оппозиции – Павел Латушко, некогда работавший там послом. В прошлом он также был послом Белоруссии во Франции и Испании, министром культуры и директором Национального академического театра имени Янки Купалы.

По словам Латушко, он выехал в Польшу для проведения встреч и участия в мероприятии международного уровня, по завершении которого намерен вернуться обратно. Дату возвращения он не назвал. Он также посетил Литву, где встретился с местными чиновниками, белорусской диаспорой и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.