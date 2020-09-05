Что на самом деле произошло с Ольгой Ковальковой

Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил в своем телеграм-канале, что член президиума координационного совета Ольга Ковалькова покинула республику минувшей ночью, пройдя пешком через контрольный пункт "Брузги" на границе с Польшей.

По данным Госпогранкомитета, Ковалькова покинула страну около двух часов ночи 5 сентября. На КПП она пришла пешком, прошла пограничный контроль, а затем дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно – Варшава, на котором и уехала в польскую столицу.

Между тем в МВД Белоруссии сообщили, что Ковалькова была отпущена из центра изоляции правонарушителей в Минске по состоянию здоровья. В МВД уточнили, что ее отпустили для лечения, пишет РИА Новости.

До этого Ковалькова провела десять суток в изоляторе. Ее обвиняют в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем женщине назначили еще 15 суток административного ареста.

Уже прибыв в Варшаву, Ковалькова заявила, что ей предложили выехать из Белоруссии, иначе она якобы могла надолго остаться в тюрьме. Ранее она также сказала, что на границу с Польшей ее вывезли правоохранители.