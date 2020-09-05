Bloomberg рассказал о настроениях в коалиции Меркель в связи с СП-2 и Навальным

Коалиция Ангелы Меркель скорее всего не откажется от газопровода "Северный поток-2", несмотря на призывы некоторых депутатов. Причиной тому – открытая враждебность США и компенсации, которые придется выплатить участникам проекта. Кроме того, сопротивление сторонников Меркель говорит о поддержке строительства газопровода со стороны немецкой промышленности.

Яд из группы "Новичок", найденный в организме Алексея Навального, обусловил призывы немецких депутатов, но их не поддержат ни блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель, состоящий из христианских демократов, ни Социал-демократическая партия Германии, пишет Bloomberg. Кремль настаивает, что в биоматериалах Навального в России яд не обнаружили, поводов, чтобы обвинять Москву в отравлении, нет.

История с Навальным возглавила список претензий Берлина к Москве. Ранее Германия уже обвиняла Россию в причастности к кибератаке на домен нижней палаты парламента, а также к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Сама Меркель заявила, что многое будет зависеть от российской стороны.

Ранее на пресс-конференции канцлер объявила, что "Северный поток-2" остается экономическим проектом и должен быть завершен. Нецелесообразна увязывать его с делом Навального.