Привившийся от коронавируса Шойгу поделился своими ощущениями

Министр обороны России чувствует себя "вполне нормально" после прививки от коронавируса. Об этом Сергей Шойгу сообщил в эфире "России 1".

Глава оборонного ведомства посоветовал всем последовать его примеру. Кроме того, в "Вестях в субботу" с Сергеем Брилевым он уточнил, что ни повышенной температуры, ни каких-то побочек у него не было.

О том, что руководитель Минобороны прошел вакцинацию, стало известно 4 сентября. Тогда же он рассказал, что в армии первыми привиться смогут военные врачи и командиры всех уровней. Заставлять прививаться никого не будут.

В тот же день стало известно, что вакцинировался и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом столичный градоначальник доложил президенту, добавив: "Чувствую себя нормально, дай Бог, чтобы было так и дальше".

Российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его уже назвали самым безопасным способом "знакомства" с COVID-19. О "Спутнике" написал один из авторитетнейших в мире журналов The Lancet.