Коронавирус может вывести шпаргалки на новый уровень

Во вторник, 1 сентября, в России начался новый учебный год. За парты сели 17 миллионов школьников. До последнего были сомнения, вернемся ли к очной форме обучения под занавес пандемии коронавируса, ведь в стране все еще под 5 тысяч заболевших ежесуточно. И все же решили: открыть школы стоит. Дистанционное образование очных уроков не заменит. А не дать вирусу распространится по школам помогут правила Роспотребнадзора по организации учебного процесса. В этом году 1 сентября традиционные линейки прошли только для первоклашек. К каждой школе детям измеряют температуру, кабинеты теперь закреплены за классом, а не за преподавателем по отдельному предмету. И, конечно, желательно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. 1 сентября к очному обучению студентов приступили и российские вузы.

Этого 1 сентября ждали с особенным волнением. Полгода нога школьника не ступала в класс. От бесконечной виртуальной реальности устали уже все учителя, родители и даже дети.

"Конечно же, мы рады, что сентября пришли в школу, потому что на домашнем обучении – это не то", – признаются школьники.

В этом году открываются около 200 новых школ. Все – с иголочки. Вот Ижевск. Школа имени Калашникова. На праздничной линейке для первоклассников отплясывают медведи. А в это время внутри – учитель с трепетом открывает новое оборудование в кабинете так называемой "трогательной" физики – все можно будет потрогать.

В новой пензенской школе учительница химии – с благоговением – разглядывает новые реактивы. "Это все великолепно! Здесь все можно потрогать, взвесить, какие-то реакции проводить химические. Очень много у нас наборов лабораторных", – радуется сентября Ольга Истратова, учитель химии и биологии школы №78 Пензы.

А школа №106 как будто иллюстрирует главный принцип Гегеля: бытие определяет сознание. 1 сентября учителя садятся в кресла из белой кожи, а у учеников – парты и стулья с регулируемой высотой. Выпускник – богатый бизнесмен – превратил свою бывшую школу на окраине Екатеринбурга во дворец.

В Тулуне, который был практически уничтожен наводнением, и в школах передвигались вот так – на двери и с веслом. К 1 сентября здесь открылась школа с символичным названием "Новая эра". Ее построила "Роснефть" всего за 300 дней.

Первых курсантов в День знаний принял и Калининградский филиал Нахимовского училища. Он был построен Министерством обороны с нуля за 9 месяцев. И первый урок дает главнокомандующий. Владимир Путин из Кремля вышел на связь со школами по всей России в онлайн-формате. Нахимовцы не подкачали – доложили по всей форме.

Тема урока – "Помнить, значит, знать ". В год 75-тилетия Победы Владимир Путин напомнил школьникам, что Великая Отечественная война и победа России над фашистской Германией – это не просто страница из учебника, а важная часть семейной истории и о ней нельзя забывать.

"Кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот. Кто-то забывает, что свыше 80% техники и живой силы противника Красная Армия перемолола именно на Восточном фронте. Кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин. Это были советские войска. А мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть", – подчеркнул глава государства.

И, несмотря на условия военного времени, именно тогда в Советском Союзе появилась целая плеяда ученых мирового уровня. Основоположник квантовой электроники и лазерной физики Николай Басов, отец советской атомной бомбы Игорь Курчатов. В России современной условия, чтобы стать великими конструкторами и изобретателями, создаются, отметил Владимир Путин.

"Станете вы такими или нет, зависит от вас. У нас есть концепция нашего технологического развития, там семь важнейших направлений выделены. Вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Это и демографические вызовы. и технологические, и так далее. От того, насколько эффективно мы сможем решать эти задачи, насколько конкурентно способными мы окажемся, зависит будущее, безо всякого преувеличения, нашей страны и вообще российской цивилизации", – уверен Путин.

Школьники из Москвы решили не упускать свой шанс и выступили с неоднозначной просьбой – разрешить в школах соревнования по киберспорту. Неожиданно – похоже, для самих просителей – Путин – согласился, ведь киберспорт – это уже не просто игра.

"Уверяю вас, я здесь на вашей стороне. И всячески постараюсь сделать так, чтобы ив средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом. И чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных либо российских, но и в международных", – сказал президент.

Этот год не из простых, понимает не только президент, но и первоклассник. Измерение температуры – каждый день, при малейшем недомогании – домой. Всего через неделю несколько школ в Екатеринбурге, Великом Новгороде и на Южном Сахалине из-за коронавируса ушли на карантин. Как театр с вешалки, так школа теперь начинается с антисептика.

Многие в этой толпе еще не умеют читать и писать, но знают ответ на главный вопрос: что такое коронавирус? "Это вирус, который может убить и сильно заразить человека. Есть карантин. А на карантине надо соблюдать дистанцию 2 метра", – говорят школьники.

В вузах учебный год тоже стартовал. В Университете дружбы народов, где на некоторых магистерских программах 90% – иностранцы, обучение – гибридное. Часть студентов сидит в аудитории, часть слушает преподавателя онлайн.

Будущий дипломат из Габона здесь только потому, что успел прилететь в Россию еще до пандемии, на подготовительное отделение. Пока отвечает на вопросы по-английски – первый курс.

В ближайшие месяцы – как надеются в университете – число тех, кто присутствует лично, будет расти, а онлайн-обучение – сокращаться. Все-таки это вынужденная мера.

Носить маску в аудитории для студентов абсолютно обязательно в отличие от школьников. Об этом еще раз напомнило Министерство образования и науки. И студенты быстро сообразили. ведь это может стать отличным преимуществом, особенно во время зачетов и экзаменов. Коронавирус вполне может вывести мастерство шпаргалки на новый уровень.

Но пока что в университетах, что в школах всю неделю сохраняется ощущение праздника. И в самой маленькой школе России, в поселке Ардасан, где начали учебный год всего 2 первоклассника, и в самой большой, в Краснодаре, где их 1036 и кто-то пошел в первый "Ф". В Нарьян-Маре признаются: не заметили, как пролетели первые семь дней. И завтра – снова в школу.