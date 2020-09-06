Friendly fire: в США активист попал "коктейлем Молотова" в протестующего. Видео

В Портленде мужчина пострадал в результате инцидента, произошедшего в минувшую субботу, 5 сентября, во время "юбилейной" акции, приуроченной к сотому дню протестной активности в городе, возникшей после гибели Джорджа Флойда.

Судя по кадрам, сделанным очевидцем, один из манифестантов бросил "коктейль Молотова" в сторону сотрудников полиции, перекрывших проезжую часть.

Бутылка с зажигательной смесью не долетела до стражей порядка и упала на асфальт в непосредственной близости от одного из протестующих.

Вспыхнувшее пламя охватило активиста, отбежавшего в сторону и рухнувшего на тротуар. Участники протестного мероприятия попытались помочь товарищу, но точку в борьбе с огнем поставили подоспевшие полицейские, пустившие в ход ручной огнетушитель.

Отметим, что ситуация, складывающаяся в Портленде, беспокоит руководство США. Так, президент Дональд Трамп недавно потребовал от мэра города и губернатора Орегона перейти к действию и остановить разгул преступности на вверенной им территории.