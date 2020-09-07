Осень вскоре захватит большую часть Европейской территории России

Прощание с летом! Когда на Русской равнине зарядят дожди? Насколько похолодает? И чего ждать жителям юга России, который уже заливает?

Выходные в центре страны порадовали обилием солнца и тепла. Решившие прогуляться по Москве в день города не прогадали – погода была максимально комфортной. На праздничные мероприятия пришли сотни тысяч людей. А вот в Подмосковье, Тульской и Владимирской областях некоторые даже продолжали купаться.

Распределение температур в конце прошедшей недели оказалось довольно странным. Например, в Москве и Воронеже в разгар дня было +25...+29, тогда как на обычно теплом юге столбики термометров едва дотянулись до +22-х.

Виной тому циклон, раскрутившийся над Черным морем. Грозовые дожди заливали южные регионы все выходные. В воскресенье плавали Майкоп и Новороссийск. На превратившихся в реки улицах пробовали силы поклонники модного нынче сап-серфинга. Откачивали воду с проезжей части и в Анапе – ранее несколько машин заглохли в гигантских лужах.

Всего за сутки в некоторых районах Кубани выпало 47-49 мм влаги. Столь интенсивные ливни случаются здесь лишь раз в 5-6 лет. Метеостанция тонувшей Анапы зафиксировала всего 31 мм. Но и этого хватило, чтобы установить новый рекорд суточного количества осадков в городе.

Впрочем, в ближайшее время регионы России поменяются погодой.

Облачный вихрь над Черным морем уже начинает разрушаться, а в центр страны с запада пробивается гряда дождевых туч атмосферного фронта. Так что к среде небо над югом России прояснится, и воздух станет хорошо прогреваться. А в Средней полосе погода будет больше напоминать осеннюю.

Во вторник в зоне ненастья окажется вся северная половина Русской равнины. Причем в центральных регионах прогнозируются довольно сильные ливни – местами свыше 10-ти...20-ти мм за сутки. При этом на юге дожди ослабеют и принесут за сутки всего несколько мм влаги.

Например, в Краснодаре грозы возможны только в понедельник и вторник. Затем в столице Кубани установится солнечная погода, и к концу рабочей недели столбики термометров дотянутся до 30-градусной отметки.

В Москве сегодня еще настоящее лето – днем около +25-ти. Потом в столице зарядят дожди, самые сильные – во вторник и четверг. В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объема влаги. Из-за плотной облачности воздух станет остывать, и температура уже не превысит +16-ти...+19-ти.